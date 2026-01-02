A distanza di ben 55 anni, il Sannio gestirà nuovamente in Regione l’importante delega all’Agricoltura.

Spacchettata, alleggerita non poco rispetto alle competenze demandate a Nicola Caputo nella scorsa legislatura, ma resta comunque una delega di prima fascia. Fu Roberto Costanzo il primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania nel 1970. Si dirà che Maria Carmela Serluca sannita non è perché è di Ariano Irpino, dove vive con il marito Guerino Gazzella, avvocato matrimonialista, ed i quattro figli, Riccardo, Enrico, Giulia e Sofia, ma, come abbiamo avuto modo di far notare circa un mese fa, la neo assessora può considerarsi sannita di adozione. La laurea l’ha conseguita all’Unisannio, con tale ateneo ha collaborato svolgendo il corso di Economia aziendale e, proprio in virtù di tale collaborazione, si è ritrovata assessore alle finanze del Comune di Benevento, individuata dall’università in risposta al sindaco Mastella che chiedeva un tecnico per le politiche economiche. In questi nove anni, Serluca si è fatta stimare da tutti, persino dai gruppi di opposizione, anche da vicesindaco. Attualmente, è ricercatrice presso l’università “Giustino Fortunato”.

