Dal monitoraggio Unioncamere Infocamere alloggi dedicato a vacanze e soggiorni di breve durata emergono dati in chiaro scuro per il beneventano. Le imprese registrate per Benevento e provincia al 30 settembre 2025 hanno visto come risultanze 169 imprese di questa tipologia, 8 in più, per una variazione del 5% rispetto dal settembre del 2021 ad oggi. Un dato in positivo ma ampiamente al di sotto delle medie sia regionale campana che italiana.

Seppur nella direzione di una lieve crescita, parliamo di un fattore poco consistente rispetto la media regionale.

