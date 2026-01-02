Due nuove proposte per scuola e parcheggi. Tra gli ultimi atti licenziati nel 2025 dalla giunta Mazzone ci sono due Documenti di indirizzi alla progettazione che riguardano l’edificio scolastico di viale Europa e il Parco Colesanti.

Nel primo caso, parliamo dei nuovi spazi che potenzieranno l’offerta scolastica: Pietrelcina risulta assegnatario di un finanziamento di 740mila euro a valere sul Pnrr, finalizzato a creare nuovi spazi per un asilo nido.

