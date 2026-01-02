‘Memoria Sonora’, a Castelpoto un progetto per dare voce ai luoghi attraverso i ricordi di chi li ha vissuti

A Castelpoto è stato presentato Memoria Sonora: un progetto a cura di kapusons che mette insieme radici e digitale, per trasformare i racconti della comunità in un patrimonio vivo, condiviso, accessibile. Sono intervenuti il sindaco, Vito Fusco, e Ugo Esposito, ceo di kapusons, per raccontare il senso di questo lavoro.

“Abbiamo costituito la base di un archivio emozionale di comunità. L’idea è trasformare la memoria in un ponte per il futuro”, perché i borghi devono sì custodire “valori, ricchezza e memoria”, ma hanno bisogno anche di innovazione e sviluppo. Un dialogo tra memoria, innovazione e futuro facendo parlare le storie di un tempo e i linguaggi contemporanei del suono, dell’interattività e del digitale. Nel ringraziare chi ha partecipato, si ricorda che il progetto è in progress e nelle prossime settimane si arricchirà di nuovi e qualificati contributi”, così il sindaco Fusco.

