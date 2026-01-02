Il nuovo anno esordisce sotto la non migliore delle stelle in quel di Montesarchio. Nella notte di Capodanno, infatti, si è verificato un duplice episodio di cronaca che ha comunque scombussolato la Comunità. Se uno, però, appartiene all’imponderabile, per quel che riguarda l’altro si sono ridestate preoccupazioni e ansie ancora non sopitesi dopo analoghi e ben gravi precedenti. Per quel che riguarda il primo, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Bonea sono dovuti intervenire nella nottata per porre argine all’incendio che si era determinato presso una abitazione ricadente in un’area periferica del territorio dove aveva preso fuoco la sommità del palazzo.

