Vitulano dovrà pazientare ancora un paio di mesi per la riapertura del suo ufficio postale, fino al 28 febbraio 2026. A renderlo noto è stata Poste Italiane, attraverso una lettera inviata al sindaco Raffaele Scarinzi: “Desidero comunicarle che, per sopraggiunti imprevisti, la riapertura dell’Ufficio postale di Vitulano, sito in Via Santa Maria Maggiore 1, è differita al giorno 28/02/2026. Fino a tutto il periodo di chiusura previsto, l’ufficio di Vitulano è sempre operativo nell’ Ufficio Postale di Torrecuso sito in Via Fabbricata 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45. Presso l’Ufficio Postale di Torrecuso i clienti potranno svolgere tutte le operazioni effettuabili presso il proprio Ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza”.

