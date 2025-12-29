A San Giorgio la Molara l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola De Vizio, ha deciso di agire in maniera netta contro chi sparge pubblicamente sospetti sull’operato amministrativo.
Qualche giorno fa la Giunta aveva dato mandato di assumere un legale per difendersi dalle accuse rivolte contro l’ente nell’ambito del Servizio Civile.
Alla Vigilia di Natale, la decisione di dare un nuovo mandato legale per difendersi da accuse rivolte al Comune da un privato cittadino relativamente ad un procedimento edilizio.
