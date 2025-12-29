Undici istanze presentate da altrettante realtà del comparto vitivinicolo sannita sono state accolte dalla Direzione regionale Politiche Agricole.

La linea di finanziamento è quella per ‘Investimenti vino’ per la campagna vitivinicola 2025-2026: nel quadro della graduatoria regionale risultano ammessi undici progetto candidati dal Sannio, sulla base di rilievi e perizie. Le risorse accordate ammontano a un totale di circa 450mila euro.

