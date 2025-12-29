Il nodo dimensionamento dell’Istituto ‘San Pio’ finisce al centro di due interrogazioni, una indirizzata al presidente della Regione Roberto Fico, l’altra al Parlamento.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’ipotesi di accorpamento del ‘San Pio’ – plessi di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano – al ‘Moscati’ di Benevento, Istituto in reggenza che in questo modo acquisirebbe autonomia.

La proposta, unico potenziale ‘taglio’ nella provincia sannita, ha innescato la dura reazione dei sindaci dei tre Comuni, del parere che non ci siano criteri chiari e fattori di omogeneità per legare il ‘San Pio’ al ‘Moscati’, sebbene la critica abbia investito anche l’aspetto del coinvolgimento degli attori locali.

Sul tema sono intervenuti il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Massimo Grimaldi, che ha chiesto il rinvio della riunione attesa oggi a Napoli per risolvere le criticità; e il deputato sannita Francesco Rubano, del parare che scelte del genere penalizzino le aree interne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia