Le festività natalizie 2025 stanno evidenziando alcune criticità nel calendario della raccolta differenziata porta a porta predisposto dall’Amministrazione comunale. Nei giorni festivi è stato disposto un calendario che ha previsto diversi rinvii dei conferimenti, in particolare dell’umido, con l’effetto concreto di costringere numerose famiglie – soprattutto nel centro urbano di Cusano e Civitella, dove non tutti dispongono di compostiere – a conservare in casa i rifiuti organici per un’intera settimana, proprio nel periodo in cui si producono maggiori quantità di scarti alimentari.

