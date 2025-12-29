Possibilità concrete o suggestioni di mercato per ritoccare una realtà che cerca la sua dimensione definitiva. Il Benevento è pronto ad accelerare per aggiudicarsi i rinforzi ideali in vista di questa sessione di gennaio, momento chiave della stagione che può indirizzare il girone di ritorno e la corsa verso la Serie B della Strega. Proverà a pescare anche da lì il club di via Santa Colomba, magari cercando di approfittare di quelle situazioni da districare nei ruoli più urgenti individuati soprattutto in difesa, tra la corsia mancina e le zone centrali. Il Benevento dovrà assicurarsi il sostituto di Giacomo Ricci, finito ko per tutta la stagione: Carli e gli uomini mercato della Strega sono già al lavoro per rinforzare la squadra di Floro Flores, volgendo lo sguardo anche a categorie superiori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia