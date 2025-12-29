Con le idee chiare, ma senza fretta. Il mercato di gennaio è così talmente complicato da non ammettere mosse impulsive, perché il rischio di sbagliare è alto. Il Benevento non vuole correrlo e per il momento si limita a muovere le sue pedine, ad allacciare contatti, avviare sondaggi, uscendo allo scoperto per alcuni profili, ma lavorando sotto traccia per altri. E’ un delicato gioco d’equilibri quello che dovrà affrontare il direttore sportivo Marcello Carli il quale, seguendo le linee guida indicate dalla società, è chiamato a inseguire un duplice obiettivo: rinforzare l’organico a disposizione di Floro Flores e al tempo stesso portare a termine l’operazione di potatura di una rosa che attualmente è composta da troppi petali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia