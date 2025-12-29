Nell’ultimo report Istat sui dati dell’inflazione a novembre, come elaborato dall’Unione Nazionale Consumatori, prende forma la graduatoria delle città più care in Italia, riguardo aumenti media del costo vita e del paniere dei principali beni di consumo.

Ancora una volta, nell’ultima rilevazione 2025 (la prossima ci sarà a gennaio 2026, su dati base di dicembre 2025) come già nelle precedenti nella seconda metà del 2025, Benevento risulta essere tra le città meno care in Italia, con tendenza rialzista più contenuta, a differenza di quanto riscontrato nel 2024, nel 2023 e nel 2022, dove al contrario era nel novero dei centri più “esosi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia