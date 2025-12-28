Destini da decifrare in un periodo chiave, dedicato alle nuove prospettive. In casa Benevento le riflessioni riguardano anche il mercato in uscita con una priorità da dover rispettare: alleggerire la rosa di Floro Flores in vista degli ostacoli del girone di ritorno. Quello di Tsingaras, che nelle scorse settimane ha firmato la risoluzione del contratto, non sarà l’unico addio tra le fila della Strega: troveranno una nuova sistemazione anche quei calciatori che hanno giocato poco o che non hanno fin qui trovato spazio nelle rotazioni del tecnico. È il caso ad esempio di Rillo, rientrato alla base la scorsa estate dal prestito al Potenza ma senza aver ancora debuttato in stagione con la maglia giallorossa, né in campionato né in coppa. Il classe 2000 sembra destinato all’addio, considerando il suo ruolo marginale nel progetto Strega vissuto sia con Auteri, che non gli ha mai concesso spazio nemmeno nelle gare di Coppa Italia Serie C, sia con Floro Flores nonostante una perdita importante sulla corsia di sinistra, quella di Giacomo Ricci. Chi ha racimolato invece solo pochi minuti in stagione, con una prestazione da dimenticare, è invece Sena, altro canterano sbocciato con la maglia giallorossa.

