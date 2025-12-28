Attimi di paura nella serata di ieri all’uscita della galleria Avellola, quello con senso di marcia in direzione San Giorgio del Sannio. Tamponamento a catena tra un suv Porsche, una Fiat Panda e una Opel Meriva – oltre a un altro veicolo -, con tutti e tre i guidatori rimasti feriti, seppure con lesioni di diversa entità, e dunque bisognosi di adeguati trattamenti medicali e verifiche in ospedale. Sul posto accorsi i soccorritori che li hanno sottoposti a primi trattamenti e poi presi in carico e portati presso il vicino “San Pio”. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e del personale Anas per il ripristino della matrice stradale. Sul posto per le operazioni necessarie al refertare il sinistro la Polizia Stradale con il supporto di quella Municipale.

