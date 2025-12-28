Nuovo assetto per la Lega di Matteo Salvini in provincia di Benevento. Il commissario regionale del partito in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi la nomina di Domenico Parisi a commissario provinciale sannita.
Parisi, sindaco di Limatola, già vicepresidente della Provincia di Benevento e coordinatore provinciale dell’Anci, subentra all’avvocato Luigi Bocchino, che assume l’incarico di responsabile regionale della Lega per le Aree Interne, una delega considerata strategica in vista delle principali sfide che attendono la Regione Campania.
