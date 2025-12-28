Milano e Cortina chiamano, e il Sannio risponde presente. Ieri pomeriggio, una gran folla di cittadini ha accolto, prima a Telese Terme e poi a Benevento, la Fiamma dei Giochi Olimpici invernali 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. È proprio nel capoluogo sannita che si è conclusa la ventesima tappa del viaggio della Fiamma olimpica. Partita ieri mattina da Frosinone, alle 11.30 circa, ha proseguito la staffetta nel pomeriggio.

