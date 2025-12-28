La classifica con cui si è chiuso il girone d’andata può dare la sensazione di completezza, ma il Benevento non commetterà l’errore di pensare di non aver bisogno di nulla per fare un ulteriore salto di qualità. Qualche ritocco si è reso necessario, sia in rapporto a un organico che ha vuoti da dover riempire, sia in considerazione a una concorrenza che si annuncia agguerrita e pronta a investire pur di spodestare la Strega dal trono che si è guadagnata nella prima parte di stagione. La priorità, ormai non è più un mistero, va alla difesa: è nel pacchetto arretrato che il Benevento ritiene di aver bisogno di qualche innesto, per far fronte all’indisponibilità di Ricci per il resto della stagione e anche per rendere più omogeneo il reparto, inizialmente costruito per giocare a tre, ma che attualmente sta attraverso una fase di passaggio verso un assetto con quattro difensori.

