Un’ordinanza volta a garantire la sicurezza pubblica, il decoro urbano e la tutela dei cittadini. È quella che è stata emessa, in occasione delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania, dal sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico.

Nel dettaglio, il provvedimento “tiene conto del tradizionale aumento della presenza di persone in strada, soprattutto nei giorni della Vigilia di Natale e della Vigilia di Capodanno e durante le festività successive, con un significativo afflusso nei luoghi del centro cittadino e nelle aree dove insistono esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande”.

