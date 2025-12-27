“L’Istituto Tecnico Industriale ‘Giambattista Bosco Lucarelli’ di Benevento ha raggiunto un traguardo straordinario, posizionandosi tra le dieci migliori scuole al mondo. Questo prestigioso riconoscimento arriva dai World’s Best School Prizes 2025, promossi dalla rete globale T4 Education, nella categoria ‘Community Collaboration’. Un annuncio che proietta l’istituto beneventano sulla scena internazionale, celebrando la sua capacità unica di creare un legame profondo e significativo con il territorio.
