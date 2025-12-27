“Antonia Paupisi ti aspetta”. È questa la frase impressa sullo striscione che accoglieva tutti all’ingresso dello spazio trasformato, per una sera, in un vero e proprio ristorante. Qui si è svolta la cena solidale a favore di Antonia e Mario Ocone, organizzata dall’associazione Il Sogno in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro loco.

Una serata intensa ed emozionante, una serata di comunità e di profonda umanità. Tutti intorno a Mario, che ha salutato, abbracciato e guardato negli occhi uno ad uno coloro che erano lì per lui e per la sorella.

“Una serata – ha detto il primo cittadino nel suo saluto – che mi rende ancora più orgoglioso e fiero di essere il sindaco di questa comunità”. Ad aprire ufficialmente l’incontro il parroco don Cosimo Iadanza che ha evidenziato la lodevole iniziativa e ha impartito una benedizione a tutti. Poi Antonio Goglia, presidente dell’associazione Il Sogno, che insieme a tutta la sua squadra ha dato il benvenuto ai presenti.

“Non posso nascondere l’emozione: un uragano di sensazioni, belle e tristi, l’una in contrasto con l’altra. Le parole, che fino a un momento prima sembravano così lontane, si intrecciano dando voce ora alla gioia, ora a un dolore profondo”, ha affermato.

