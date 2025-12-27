Istituto ‘San Pio’, ipotesi accorpamento con Benevento: sindaci contrari

Una ipotesi di accorpamento che fa storcere il naso a tra comunità.

L’Istituto comprensivo ‘San Pio’, che abbraccia Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano, potrebbe trasformarsi in un ramo dell’Istituto ‘Moscati’ di Benevento, con sede al rione Ferrovia.

La notizia è stata resa nota in una nota condivisa dai tre Comuni guidati da Salvatore Mazzone, Nicola Gentile e Mauro De Ieso, assai critici con una scelta calata dall’alto e con i criteri adottati per questa nuova, potenziale razionalizzazione delle realtà scolastiche sannite. La proposta di dimensionamento sarà discussa lunedì, 29 dicembre, in Regione, alla presenza di rappresentanti dell’Usr Campania e sigle sindacali. Mazzone, Gentile e De Ieso si sono detti sconcertati per i tempi della scelta, ma soprattutto per l’assenza di condivisone: ancora una volta chi viene individuato per un percorso di accorpamento viene bypassato nel processo decisionale. Dalla comunicazione viene fuori infatti che Provincia e dirigenti scolastici non sarebbero stati consultati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia