L’ora di fiondarsi sul mercato per ritoccare una squadra costruita per vincere. Il Benevento studia le mosse giuste in vista della sessione di gennaio. La squadra di Floro Flores si presenta all’inizio del mercato invernale dall’alto del suo primo posto in classifica, insieme al Catania, e con un bagaglio di certezze notevole dettato dal tecnico napoletano, già protagonista della missione sannita. Per avvicinare la perfezione però serviranno alcuni ritocchi in sede di trattative, sia per alleggerire la rosa lunghissima costruita in estate ed ereditata da Auteri. Sia per aggiungere risorse in determinati ruoli presi di mira dagli infortuni. Come nel caso di Giacomo Ricci che ha chiuso la sua stagione in anticipo: anche a causa del suo ko la priorità del Benevento riguarderà proprio la difesa, con un esterno mancino da dover aggiungere in rosa. Il brutto infortunio dell’ex Cosenza ha condizionato le strategie di mercato dei giallorossi, orientati nell’evitare a tutti i costi il ‘non-mercato’ dello scorso anno, scelta rivelatasi poi scellerata ai fini dell’economia del campionato e dei risultati finali.

