Sale Serluca, scende Forgione. E’ in perenne movimento l’ascensore di Noi di centro con destinazione Giunta regionale. Non perché Mastella preferisca la sua assessora alle Finanze rispetto al sindaco di Solopaca, ma a far pendere il piatto della bilancia a favore della prima opzione sarebbe più Roberto Fico che il sindaco di Benevento. Il neo governatore, infatti, ha ribadito pure nel faccia a faccia tenutosi lunedì con la delegazione mastelliana che si attende la designazione di una donna e non di un uomo.

Mastella propenderebbe per questa seconda opzione, probabilmente lo ha fatto più per alzare il prezzo, nel senso di spuntare una delega più importante di quella che l’ultimo posto (ottavo su 8 liste) potrebbe assicurargli.

Insomma, il solito sistema: chiedere 10 per ottenere almeno 5. Tattica che sarebbe riuscita, poiché Fico si sarebbe detto possibilista pure nel riconoscere all’assessore di Ndc nientemeno che l’agricoltura. Ipotesi tutta da verificare, ma non del tutto campata in aria, vista la riconosciuta abilità del sindaco nelle trattative. Oltre a considerare l’enorme divario di esperienza intercorrente tra i due: come può fronteggiare Fico che, come sostiene De Luca finora non ha amministrato nulla, un Mastella che nella notte del 1982 (il neo presidente aveva 8 anni ndr), dinanzi al portone di Montecitorio, sbaragliava la resistenza di Mauro Bubbico, plenipotenziario di Amintore Fanfani, ancora titubante se convergere su Ciriaco De Mita segretario della Dc? E, poi, il presidente della Giunta regionale ha opposto già troppi no: no a Pellegrino assessore, no allo zio Pasquale Giuditta (Sandra Lonardo che, probabilmente, aveva più di altri le carte in regola, non sarebbe stata mai proposta ndr), no al rappresentante maschile. Insomma, su qualcosa Roberto Fico pure dovrà cedere, sempre che l’agricoltura non rientri nelle mire di componenti più forti all’interno della coalizione

