Maria Carmela Serluca non ascrive esclusivamente a sé il merito di aver conseguito un risultato per certi versi “storico” per il comune di Benevento: per la prima volta, l’approvazione del bilancio di previsione avviene entro il 31 dicembre, obiettivo raggiunto nei tempi previsti dal Testo Unico Enti Locali, non utilizzando la proroga che già è stata concessa, e dunque senza entrare nell’esercizio provvisorio che comunque pone all’ente limiti e vincoli. Non vi è dubbio, però, che, grazie al suo impegno incessante, ai proficui rapporti instaurati con la struttura, con i colleghi assessori ed i consiglieri comunali indipendentemente dall’appartenenza, la Serluca possa legittimamente ritenersi soddisfatta. Si tratta di un traguardo importante, non solo dal punto di vista amministrativo e contabile, ma anche sotto il profilo della credibilità dell’ente e della programmazione futura, perché approvare il bilancio nei tempi corretti significa dare certezza, stabilità e maggiore capacità di azione all’amministrazione comunale.

Come i precedenti, anche questo bilancio può definirsi “rigido”, vista l’incidenza delle spese per il personale (complessivamente 17.702.533,08 euro) e il debito, nonché le altre spese derivanti da contratti in essere quali la pubblica illuminazione, spesa per il Trasporto pubblico locale, spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ecc…, spese molto alte rispetto alle entrate correnti.

“In linea generale, sostiene l’assessora delegata a Bilancio e Finanze, Programmazione Economica, Economato, Tributi, Istruzione e Servizi Scolastici – sono state fatte salve alcune scelte: mantenere integro tutto l’impianto di servizi alla persona, recependo le maggiori richieste che provengono dalle famiglie, specie in un periodo di grande difficoltà; migliorare la qualità del verde pubblico e dell’ambiente (la spesa per il verde risulta raddoppiata, elevata a 600.000,00 euro; infine la scelta di rafforzare la macchina amministrativa mantenendo anche per il triennio 2026-28 una previsione di spesa per le nuove assunzioni pari a 500.000,00 euro”.

Serluca ha ricordato che, dal contrasto all’evasione tributaria, sono state recuperate entrate pari a oltre 2 milioni di euro. Per rimborsare l’indebitamento pregresso è stata appostata una somma per la quota capitale di 15.934.049,46 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia