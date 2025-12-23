Serve qualche innesto: il Benevento definisce le strategie di mercato

Il poker rifilato al Cerignola ha permesso al Benevento di tirare la riga a una prima parte di stagione e in particolare a un dicembre da marcia trionfale. Del resto, nell’ultimo mese dell’anno la formazione giallorossa ha sempre vinto: quattro successo in altrettante gare giocate dal 1° al 19 dicembre. La Strega ha scelto il modo migliore per congedarsi momentaneamente dal campionato, anche se non è mancata la nota stonata, rappresentata dal grave infortunio patito da Giacomo Ricci. Stop che finirà inevitabilmente per condizionare i piani di mercato del club di via Santa Colomba. E’ chiaro, una squadra che è arrivata al giro di boa da campione d’inverno e con un bottino di punti mai fatti prima in Serie C, non può avere bisogno di rivoluzione, ma di qualche correttivo sì.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia