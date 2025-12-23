San Salvatore Telesino – La Festa dello struppolo riconosciuta ‘Sagra di qualità’

“Annunciamo con grande orgoglio l’attribuzione alla Festa dello struppolo del marchio ‘sagra di qualità’ conferito dall’Unpli, a seguito della positiva valutazione effettuata dagli ispettori nei mesi scorsi. Il riconoscimento, ufficializzato in questi giorni, avrà validità a partire dall’edizione 2026”.

Così il presidente della Pro loco di San Salvatore Telesino Egidio Cappella insieme al Direttivo dell’associazione.

“Si tratta – prosegue Cappella – di un risultato che premia un percorso lungo, serio e coerente, costruito nel tempo attraverso un lavoro quotidiano e silenzioso, svolto con passione e senso di responsabilità verso la comunità. Un cammino avviato già nel 2013, con il riconoscimento dello struppolo come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat) della Regione Campania, e proseguito negli anni con l’obiettivo di tutelare una tradizione identitaria, evitando che andasse dispersa. La Festa dello struppolo, organizzata ogni anno nel primo weekend di settembre, è oggi il risultato di una preparazione attenta che dura tutto l’anno: progettazione, rapporti con i produttori locali, scelte legate alla sostenibilità ambientale, cura dell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio.

