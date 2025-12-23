Perde il controllo della Porsche e si schianta in un negozio: denunciato

Denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Con ritiro della patente di guida.

È quanto toccato all’uomo alla guida di un’auto protagonista di un grave quanto eclatante incidente stradale nel pieno centro di Montesarchio. Una situazione che, solo per puro caso, non ha avuto conseguenze per le persone.

I fatti nella notte tra sabato e domenica nella cittadina capofila della Valle Caudina e, per la precisione, in piazza Poerio. Un uomo alla guida di una Porsche ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro due attività commerciali: tutto si sarebbe avuto alle ore 1 del mattino circa.

