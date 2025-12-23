Sentenza per la vicenda giudiziaria scaturita dall’inchiesta di Procura e Guardia di Finanza sulla gestione dell’ente morale “San Filippo Neri” di Benevento. Accusati di peculato in due, l’avvocato 81enne Antonio Caroscio (difeso da Antonio Leone e Camillo Cancellario), già presidente dell’ente morale e il 61enne Gaetano Penta, segretario dello stesso (difeso dall’avvocato Rino Caputo). I due secondo la ricostruzione accusatoria si sarebbero appropriati in modo indebito di denaro con condotte ipotizzate come consumate tra 2009 e 2017 ma molti capi di accusa sono caduti con la decisione assunta ieri dal collegio giudicante. In particolare tutte le accuse nei confronti di Penta; cadute diverse contestazioni anche per l’avvocato Caroscio, ma non due capi di imputazione per fatture ritenute indebite e tali da configurare peculato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia