Con l’avvicinarsi delle festività i Comuni si preparano a dover gestire un traffico stradale più intenso.

Così a Baselice il sindaco Massimo Maddalena, insieme con il responsabile dell’Ufficio tecnico, hanno proposto una nuova disciplina per la viabilità, istituendo dei sensi unici.

Nell’ordinanza viene evidenziato come durante il periodo natalizio l’arteria urbana di Via Santa Maria è molto trafficata, ed in particolari orari è praticamente congestionata a causa di una considerevole affluenza veicolare.

