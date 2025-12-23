In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando “non conformità” in undici casi.

In particolare, presso due rivenditori a Salerno e nella Valle dell’Irno, i Nas hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie “non conformi”, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore. Particolare attenzione è stata posta anche sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie, sottoponendo a sequestro sei quintali di prodotti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia