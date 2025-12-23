Il Museo del Sannio pronto a cambiare volto: al via il cantiere

Il progetto del nuovo Museo del Sannio e l’apertura del cantiere di restauro visitabile, dedicato alla Collezione archeologica e alle opere del Santuario egizio, è stato oggetto della relazione del direttore generale Musei, Massimo Osanna, svolta ieri nella sala ‘Gianni Vergineo’ del polo museale.

Piano di riqualificazione promosso dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Benevento, dalla Società partecipata Sannio Europa e dalla Rete Museale della Provincia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia