Il 27 arriva la Fiamma olimpica: il percorso si concluderà in piazza IV Novembre

«La Città di Benevento si prepara a vivere un momento storico: il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina in programma il 27 dicembre. Ci è stato comunicato il percorso preciso che prevede il momento culminante alle ore 19,30 in piazza IV Novembre, dove già nel corso del pomeriggio ci saranno diversi eventi collaterali con distribuzione di gadget e un villaggio Coca-Cola per i giovanissimi: siamo sicuri che questa splendida vetrina per la nostra città vedrà una partecipazione popolare importante», lo rende noto il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro. Il percorso della staffetta con la Torcia olimpica è il seguente: 18,30: inizio staffetta, via Francesco Compagna; 18,35 viale Principe di Napoli; 18,45 ponte Vanvitelli-via del Pomerio; 18,55 viale Rettori -via Pertini; 19,05 via Calandra-via Sala; 19,10 viale Martiri d’Ungheria; 19,20 viale Atlantici; 19,30 piazza IV Novembre, fine staffetta con celebrazione.