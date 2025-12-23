Impatto sulla viabilità cittadina della corsa agli acquisti in vista del Natale. Nelle strade dello shopping cittadino o meglio nelle viabilità accesso e contigue ai poli centri commerciali si registrano diverse criticità. Traffico tra via Napoli e contrada San Vito molto intenso per gran parte della giornata, con enormi flussi veicolari e intersezioni con difficoltà d’accesso presso il centro commerciale lì insediato.

Discorso analogo anche tra via Val Fortore, via Mura della Caccia, via Ievolella, con snodi viabilità poco scorrevoli e flussi veicolari consistenti e fitti.

