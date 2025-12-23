Il titolo di campione d’inverno è l’ultimo riconoscimento, il più importante, di un girone d’andata vissuto a mille all’ora dal Benevento. La squadra di Auteri e Floro Flores è la regina del girone C: un cammino fantastico vissuto dal primo successo, in casa del Crotone, all’ultimo sul campo dell’Audace Cerignola. Diciannove partite che hanno prodotto un rendimento da 41 punti, il migliore della Strega nella sua storia in Serie C, gli stessi del Catania: in tutta la terza serie solo il Vicenza (49) ne ha raccolti di più. La differenza tra i giallorossi e le altre 59 squadre della Serie C però è netta in termini di gol: 41 le reti segnate da Salvemini e compagni, un dato avvicinato solo dall’Arezzo nel girone B con 35 firme e dal Cosenza nello stesso campionato della Strega, con i calabresi a quota 34. Solo una invece la squadra che è riuscita a subire meno gol del Benevento nel girone C: si tratta del Catania, miglior difesa stagionale con 9 reti incassate contro le 12 dei sanniti.

