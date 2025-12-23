Maria Carmela Serluca o Pompilio Forgione? L’assessore, Noi di centro dovrà esprimerlo, del resto non avrebbe avuto alcuna motivazione valida Roberto Fico per non riconoscerlo al movimento politico di Mastella. Le opzioni, allo stato, sembrano circoscritte, comunque, ai suddetti nominativi, con prevalenza della Serluca poiché sembra che il presidente della Giunta regionale propendesse per una rappresentante del gentil sesso. Il capo di Ndc, però, insiste per un esponente dell’altro genere, sicuramente più “politico” rispetto ad una donna.

Una delegazione di Noi di Centro composta dal segretario nazionale Clemente Mastella, dal segretario regionale Pasquale Giuditta e dal consigliere regionale Giuseppe Barra ha incontrato ieri mattina Fico. Il governatore ha preferito avviare dalle componenti più piccole le consultazioni, quindi Mastella ha inaugurato la sfilata essendosi piazzato ottavo su otto.

