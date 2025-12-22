Non accennano a placarsi, anzi crescono, le polemiche sui rincari delle tariffe idriche deliberate dall’Ente Idrico Campano (Eic) per utenti Alto Calore Servizi (Acs), con ammontare del 41 per cento, sostanzialmente quasi un raddoppio dei costi. Molteplici gli interventi di tenore critico che continuano a fioccare all’indirizzo di Regione, Eic, neo vertice Acs, rappresentanza apicale Distretto idrico sannita, causa voto favorevole.
