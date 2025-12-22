Frattura a un femore e contusioni alla testa per un 30enne ritrovato inebetito e infreddolito dalle forze dell’ordine (agenti della Squadra Volante) all’interno del cortile dell’IC “Galilei” nel comprensorio di piazza Risorgimento dopo avere scavalcato la recinzione. Sul posto intervenuti anche i Vigili del Fuoco per aprire il cancello della recinzione istituto e soccorritori del 118 essendo già abbastanza chiaro al momento dell’intervento occorso a notte inoltrata che ci sarebbe trovati di fronte ad un ferito.

