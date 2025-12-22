Il campanile di Santa Sofia torna a splendere

Cerimonia ieri sera con il sindaco Clemente Mastella e altri amministratori per solennizzare la conclusione dei lavori di restauro del campanile di Santa Sofia, sottoposto a un potenziamento strutturale in grado di potenziarne la tenuta statica e antisismica, e con pulitura esterna e riattazione di alcuni elementi. Chiuso il cantiere avviato lo scorso aprile e finanziato con fondi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

