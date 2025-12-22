Una sostanza soporifera nebulizzata nell’aria. Molto probabilmente sono ricorsi anche a questo stratagemma i ladri entrati in azione un paio di giorni addietro ad Airola.
Doppio colpo ad essere portato a segno, per la precisione, nella nottata tra venerdì e sabato, in due distinte abitazioni ricadenti nel pieno centro della cittadina caudina.
Ad essere visitati due appartamenti di due professionisti. Entrambi resisi conto di quanto avvenuto, con le rispettive famiglie, solo all’indomani, al risveglio.
