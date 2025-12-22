Benevento, ora colpi mirati sul mercato

L’aggancio del Catania non cambia le prospettive di un Benevento arrivato al giro di boa come meglio non avrebbe potuto: con una vittoria convincente, ma soprattutto con il record di punti nel girone d’andata e il titolo di campione d’inverno in tasca. E’ vero, lassù non è cambiato nulla, perché oltre alle due battistrada, hanno vinto anche le altre: le prime cinque, infatti, hanno tutte chiuso il 2025 con un successo. Al di là degli effetti sulla classifica, però, le conferme ricavate dalla trasferta di Cerignola sono state importanti, non solo per quanto riguarda l’ormai riconosciuta capacità della formazione giallorossa di andare sempre a bersaglio e di avere a disposizione tante soluzioni per farlo (del resto, nelle sei gare della gestione Floro Flores ha sempre segnato), ma anche per quanto riguarda l’abilità nel ridurre l’avversario all’impotenza.

