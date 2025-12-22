Benevento, Manconi indica la rotta: torna al centro e regala magie

Contro l’Audace Cerignola ha segnato l’ottavo gol del suo campionato diventando così, insieme a Salvemini, il miglior marcatore stagionale del Benevento. Una vera e propria rinascita quella di Jacopo Manconi con la maglia giallorossa: l’ex Albinoleffe è tornato prepotentemente al centro del progetto Strega non solo in chiave minuti, fattore che non è mai mancato nella sua avventura ai piedi della Dormiente, ma soprattutto in ottica gol e giocate decisive. Prima il tocco al bacio per l’inserimento vincente di Simonetti. Poi la precisione chirurgica nel chiudere l’azione innescata da Vannucchi e rifinita da Tumminello prima e Lamesta poi, fino alla sua firma, quella del raddoppio.

