Tramonta l’era di Fulvio Rillo al vertice della Cassa Edile, ente bilaterale di cui fanno parte al 50% l’Ance e per l’altro 50% i sindacati.

Dopo 14 anni, il referente della Labit (conglomerati bituminosi) e con il padre Andrea ed il fratello Gabriele alla guida della Rillo Costruzioni-Laif, sarà scalzato dalla presidenza della Cassa edile. Dal prossimo primo aprile, infatti, come già deliberato dal Consiglio Generale dell’Ance, Rillo dovrà cedere lo “scettro” all’attuale presidente dei costruttori sanniti.

Flavian Basile ha riferito al Consiglio Generale Ance gli esiti dell’interlocuzione con il presidente in carica della Cassa, dopodiché, in ossequio ad una precisa strategia di sviluppo dell’intero settore edile, che necessita di una guida uniforme nei punti nevralgici del sistema Ance, i componenti del Consiglio hanno stabilito che, a partire dal primo aprile, la presidenza della Cassa Edile di Benevento sia affidata allo stesso presidente dell’Ance Basile.

