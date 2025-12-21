Sant’Agata de’ Goti – Comunali, prime mosse. Meccariello: “Frogiero candidato sindaco”

“L’anno prossimo ci saranno le elezioni comunali. Ormai, già da qualche mese, stiamo iniziando i primi contatti e incontri per organizzare il movimento”. Cosi Mario Meccariello, dirigente della Lega Sant’Agata de’ Goti.

“L’obiettivo è quello di coinvolgere uomini e donne, non solo giovani, al fine di riprendere il percorso iniziato nel 2019 con “Insieme si cambia”, poi interrotto nel 2020 quando, con senso di responsabilità, decidemmo di non presentarci alle elezioni. Tale decisione avvenne sul presupposto che la nostra discesa in campo avrebbe potuto favorire una delle due altre compagini che certamente non ci rappresentavano. Quella lista civica del 2019 era composta da persone che militavano in diversi partiti e avevano gli obbiettivi di cambiamento e di creare una nuova classe dirigente capace e competente. Quei principi e valori rappresentati da “Insieme si cambia” sono tutt’ora validi, soprattutto dopo questi cinque anni amministrati da “Città Nuova”, dimostratosi un cartello male assemblato, capace di vincere ma non di amministrare. Anzi di rinnegare quanto promesso e coltivare i propri interessi personali ai danni dei cittadini, facendo sprofondare la Città nel baratro. Una classe politica di giovani e senescenti amministratori – insiste Meccariello – che hanno creato una ulteriore sfiducia dei cittadini nella politica, allontanandoli ulteriormente da ogni possibile coinvolgimento. Gran parte dei protagonisti del 2019 ora compongono la Lega Santagata, altri hanno fatto scelte diverse non restando fedeli a quella esperienza di innovazione”.

