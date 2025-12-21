Rispetto contratto del lavoro, diffida al ‘San Pio’

E’ stato pubblicato il Libro Bianco 2025, curato dalla sigla dei medici Anaao Assomed. L’organizzazione sindacale ha diffidato il 75% delle Aziende sanitarie, ritenute come in condizione complessiva tale da “non aver applicato il contratto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari. L’azione sindacale ha riguardato 174 aziende su 231, la maggior parte al nord Italia (55,75%), segue il sud (32,75%) e in ultimo il centro (11,50%)”. Per la Campania valutazione negativa per un’azienda pubblica su due, che nella nostra provincia non risparmia l’ospedale ‘San Pio’, mentre il dato è complessivamente positivo seppure con alcune criticità per l’Asl Benevento.

