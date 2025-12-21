Guardia – Dopo l’assalto dei malviventi, oggi tornerà in funzione il Postamat

Una buona notizia arriva da Guardia Sanframondi in merito alla questione che più ha generato malumore negli ultimi mesi in tutta la provincia, ovvero la chiusura dei Postamat fuori dall’orario di servizio degli uffici postali, adottata da Poste Italiane come misura di sicurezza per prevenire i furti e i danneggiamenti agli sportelli automatici.

Il Comune di Guardia è riuscito a ottenere il ripristino del servizio. Da oggi, nel borgo sannita sarà di nuovo possibile usufruire del dispositivo automatico esterno per l’intera giornata, anche di notte, e tutti i giorni della settimana.

