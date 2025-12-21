Centrodestra, Matera guarda alla Provincia: “FdI pronto al confronto”

Come già nel 2020, Benevento ancora una volta è la provincia con la percentuale più alta di FdI in Campania. A cosa è dovuto, ha proposto i candidati migliori?

“È il risultato di un lavoro lungo e coerente, in questa provincia Fratelli d’Italia dal 2020 ha costruito una classe dirigente credibile, seria, radicata e riconoscibile. Abbiamo proposto i migliori candidati possibili che hanno saputo interpretare i bisogni del territorio, sostenuti da tutto il partito provinciale, ma con una loro storia che ha contribuito all’ottimo risultato. È un dato che premia la serietà, l’umiltà e non le improvvisazioni e neppure la presunzione”.

Il senatore Domenico Matera ribadisce la sua soddisfazione per il risultato elettorale, pur se Fratelli d’Italia ha fallito di un amen l’elezione di un suo candidato. Fratelli d’Italia non ha centrato l’elezione di Mario Ferraro per soli 53 voti. Rimpianti? Avrebbe potuto fare altro?

“I rimpianti servono a poco. Certamente, col senno di poi, ogni campagna elettorale può essere affinata, ma perdere per qualche decina di voti significa essere stati competitivi fino all’ultimo. È una base solida da cui ripartire, è una tappa intermedia di un percorso più lungo e ambizioso. La sorpresa non è stata Forza Italia che ha avuto lo stesso numero dei nostri voti; la sorpresa è stata quella del partito di Mastella che non pensavamo eleggesse il consigliere regionale”.