Bello, forte e maturo: il Natale coi fiocchi del Benevento di Floro Flores

Il miglior modo per chiudere il girone d’andata: guardando tutti dall’alto in basso. Una vittoria che sa di strapotere e di consapevolezze quella del Benevento che al “Monterisi” mette in campo il meglio del suo repertorio e la specialità della casa per una notte da Oscar. Un poker che scrive un nuovo record di punti in Serie C al giro di boa per il club di via Santa Colomba e consegna alla squadra di Floro Flores il titolo di campione d’inverno, riconoscimento che non vale in termini di classifica ma che la Strega ha scelto di tenersi comunque stretto per dare ancor più lustro alla sua ottima prima parte di stagione.

