Tragico scontro sulla Telesina, perde la vita 22enne di Benevento

Ancora un incidente sulla Strada Statale Telesina. Ormai a portarne il conto si fa fatica. E ancora più fatica si fa, stavolta, a raccontarlo. Perché a farne le spese è stato un ragazzo di 22 anni, di Benevento. Un giovane che aveva ancora tutta la strada della vita davanti a sé e tanti e tanti altri chilometri da percorrere, e che invece ha finito la sua corsa al chilometro 56, nei pressi dello svincolo per Ponte, lungo la “Strada Killer”, come alcuni giornali presero a soprannominare qualche anno fa la Telesina a causa degli innumerevoli incidenti che troppo spesso la vedono protagonista.

Era a bordo di una Fiat Bravo, il ragazzo. Si chiamava Manuel De Angelis. Ieri mattina, intorno alle 7, si stava dirigendo a Ponte dove la sua famiglia, conosciuta nel paese, ha una macelleria. Gli mancava poco per imboccare l’uscita quando, a pochi metri di distanza, un frontale con un camion che viaggiava in direzione Benevento non gliene ha dato il tempo. Non c’è stato nulla da fare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia