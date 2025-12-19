Provincia, il nuovo Consiglio sarà eletto il 28 febbraio

Si vota nella giornata del 28 febbraio. Il decreto del presidente sarà firmato in queste ore, ma il calendario degli adempimenti è già stato stilato.

Come noto, il rinnovo non riguarda il vertice, Nino Lombardi è in scadenza a fine luglio del prossimo anno, pertanto gli amministratori comunali – sindaci e consiglieri – saranno chiamati a scegliere i 10 occupanti gli scranni della Rocca dalle 8 alle 20 dell’ultimo giorno di febbraio.

A seguire, lo scrutinio e la conseguente proclamazione degli eletti. Le liste dei candidati dovranno essere presentate il 7 e l’8 febbraio, ma, inutile dire, che le manovre sono già iniziate da tempo, in particolare negli ambienti mastelliani, laddove si punta ovviamente a recuperare una maggioranza.

Il presidente Lombardi, infatti, almeno sulla carta, è a capo di un governo istituzionale, in quanto a supportarne l’azione erano rimasti 4 consiglieri, dopo che Carmine Agostinelli aveva ritenuto che con Mastella non si potesse più andare d’accordo.

